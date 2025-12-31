Berkay'ın büyük ilgi gören 'Evdeyiz Dede' projesi Türkiye turnesine İstanbul'dan başlıyor. İlk konserin biletleri tükenince ikinci gece eklendi.

İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, çok izlenen dijital projesi 'Evdeyiz Dede' ile Türkiye turnesinin startını İstanbul'da veriyor.

Turnenin ilk konseri, 17 Ocak Cuma akşamı Maximum UNIQ Hall'da müzikseverlerle buluşacak. Günler öncesinden tüm biletlerin tükenmesi üzerine, yoğun talep nedeniyle 18 Ocak için ikinci bir konser daha programa alındı.

Berkay'ın YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Evdeyiz Dede' serisinin son bölümü ise Simge'nin yeni şarkısı 'Malum' ile yayınlandı.

Kısa sürede büyük ilgi gören video, binlerce beğeni alarak serinin popülerliğini bir kez daha ortaya koydu.

17 Ocak'ta Tarkan'ın 6 yıl aradan sonra vereceği konserle aynı güne denk gelmesine rağmen Berkay'ın konser biletlerinin tamamen tükenmesi dikkat çekti. İkinci gecenin de eklenmesiyle birlikte 'Evdeyiz Dede' konserleri, şimdiden sezonun en çok konuşulan müzik etkinlikleri arasında yer aldı.

https://youtu.be/bdCycPaN7lg