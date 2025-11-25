Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi, 19 milyar 972 milyon TL olarak belirlenip oy birliğiyle kabul edildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi ve teklif meclis üyelerinin ortak kararıyla onaylandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Başkan Ahmet Aras'ın başkanlığında toplandı.

Mecliste 2026 yılı bütçesi 19 milyar 972 milyon TL olarak belirlendi ve teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Aras, bütçenin hazırlanmasında ilçe belediyeleri, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan kapsamlı görüşmelerin esas alındığını vurguladı. Başkan Aras, bütçenin Muğla'nın öncelikli ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandığını ifade ederek, 'Yatırımların başarısı, zamanında ve yerinde uygulanmasıyla ölçülecektir. Tüm yatırımlarımızı kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacağız' dedi.

Başkan Aras, bütçenin uygulanmasında doğru planlama ve şeffaflığın öncelik olacağını belirtti. 'Bütçeler, kentin geleceğinin planlanması açısından büyük önem taşır' diyen Aras, yatırımların spordan sanata, altyapıdan tarıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını söyledi. Bütçenin merkezi hükümet çalışmalarıyla eşgüdümlü yürütüleceğini aktaran Aras, daire başkanlıklarına yatırım ve harcama süreçlerinin titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.

SU VE ATIKSU TARİFELERİNDE İNDİRİM

Bütçe görüşmelerinde Başkan Aras, su ve atıksu tarifelerinde önemli indirimler yapıldığını açıkladı.

Buna göre su fiyatlarında artış yapılmadı, yalnızca Yİ-ÜFE'ye eksi oranlı artış uyguolanırken, atıksu tarifesinde yüzde 50 indirim gerçekleştirildi.

Köyden mahalleye veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde eski uygulamada merkez tarifesinin yarısı olan atıksu ücreti, yeni düzenlemeyle artık merkez tarifenin dörtte biri olarak uygulanacak. Başkan Aras, bu düzenlemelerin sürdürülebilir turizmi desteklemeyi ve vatandaşın yükünü azaltmayı hedeflediğini vurguladı.