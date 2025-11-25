İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Gençlik Komisyonu'nun katkıları ile gerçekleştirilen Gençlerle Serbest Kürsü etkinliğinde genç inşaat mühendisleri ile bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Gençlik Komisyonu'nun katkılarıyla genç inşaat mühendisleri ile buluşmaya devam ediyor. Şube Konferans Salonu'nda genç inşaat mühendisleri ile buluşan Şube Yönetim Kurulu üyeleri meslektaşlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Gençlerle Serbest Kürsü etkinliğinde meslektaşlarının sorularını yanıtlayan Yönetim Kurulu adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, gelinen süreçte ne yazık ki inşaat mühendisliğinin hak ettiği değeri alamadığını belirtti. İnşaat mühendisliği mesleğinin değerinin bilindiği takdirde güvenli yapı sorununun ortadan kalkacağını dile getiren Erdem, 'Deprem bir beka sorunu olarak görülmeli diyoruz. Beka sorununu sorun olmaktan çıkartmak için inşaat mühendislerinin sorunlarını çözmeliyiz. Nedir bu sorunlar? 1938 yılında hazırlanan bir yasa ile mesleğimiz yönetilmektedir. Çağına, sektöre, ülkemize uygun hale getirilmemiş bu yasa çağına uygun hale getirilmelidir. Meslek odaları 1954 yılında yazılmış TMMOB Kanunu ile halen yönetiliyor. 81 ilde 81 Odanın olması gerekli Şubeler kendi üyelerine hesabını verebilmeli. Kendi kararlarımızı alıp uygulayabilmeliyiz' dedi.

Ülke ekonomisinin zor günlerden geçmesi ve mezun sayısındaki artış ile birlikte inşaat mühendislerinin maaşlarının giderek düştüğünü vurgulayan İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, Şube olarak SGK Protokolünün tekrar geri gelmesi için görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

YAPILARA MUAYENE SİSTEMİ GETİRİLMELİ

Bir önemli konunun da muayene sistemi olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, 'Yapılarda imalat aşamasından sonra gerçekleştirilen değişik ve eklemelerin tespiti için muayene sisteminin gelmesini istiyoruz. 1999 Marmara Depremleri'nin, Kahramanmaraş Depremlerinin ardından birçok meslektaşımız kullanım aşamasında bilgisi dışında yapılan kolon, kiriş kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi uygulamalar nedeniyle sorumlu tutulmuş durumda. Bunun önüne geçmek ve bu tür nedenlerle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesinin önlemek için yapı muayene sisteminin hayata geçmesi gerekli' diye konuştu.

İnşaat Mühendisliği Çalıştayı düzenleyerek, mesleğin sorunlarını tespit eden bir rapor hazırlandığını aktaran Erdem, raporun Oda Genel Merkezine iletileceğini ayrıca TBMM İmar Komisyonu ve Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı'na da Şube olarak sunacaklarını bildirdi.

Gençlere deneyimlerini aktaran İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, mesleği ve meslektaşları bir adım daha ileri taşımak için yeni etkinlikler düzenlemeyi sürdürecek.