Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tanışma etkinliği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Gençlerin siyasette söz sahibi olması, fikir ve önerilerini yerel yönetime doğrudan iletebilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkan da katılarak deneyimlerini paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Haziran 2025 tarihli meclis kararıyla kurulan Gençlik Meclisi'nin başkanlığına, 31 Ekim 2025'te düzenlenen genel kurulda Muzaffer Cantekin seçildi.

Gençlik Meclisi, kentte yaşayan gençlerin yerel yönetime katılımını güçlendirmenin yanı sıra demokratik süreçlerde deneyim kazanmalarına da imkân tanıyor.

'GENÇLİK MECLİSİ TEMSİLDE ÇEŞİTLİLİK ESASIYLA OLUŞTURULDU'

Meclisin oluşturulma sürecinde temsilde çeşitlilik ve adil katılım temel ilkeler olarak benimsendi. Bu doğrultuda üyelik yapısı; yüzde 40 Muğla'daki lise ve üniversite öğrencileri, yüzde 20 gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gençlik yapılanmaları, yüzde 10 kamu kurumlarının gençlik temsilcileri ve yüzde 30 Muğla'da ikamet eden bağımsız gençlerden oluşacak şekilde yapılandırıldı.

COŞKUN: 'ÖĞRENCİLERİN EKSİKLERİNİ DAHA İYİ YANSITMAK İSTİYORUM'

Gençlik Meclisi Üyelerinden Azra Hilal Coşkun, 'Gençlik Meclisi'ne üniversite kontenjanından başvurmuştum. Bu meclise gençlerin sesini duyurmayı, öğrencilerin özellikle eksiklerini dile getirmek amacıyla başvurdum. Bu meclisin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ahmet Başkanımıza bu oluşum için teşekkür ediyoruz.' dedi.