Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk dünyasının kadim dil mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' kapsamında Türk dünyasını bir araya getiren panele ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu üstlenirken, alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz ve çevrim içi olarak da Prof. Dr. İlber Ortaylı panele konuşmacı olarak katıldı.

PANELE YOĞUN İLGİ

Panele; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Macaristan'dan temsilciler, akademisyenler, Türk toplulukları ve federasyonların temsilcileri, dernekler, büyükelçilik temsilcileri, ilçe belediyeleri ileçok sayıda davetli ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Oturumda özellikle Türk dilinin tarihi, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine katkısı, çağdaş Türk lehçeleri, kültürel etkileşim alanları, gelecek vizyonları ve Türk dünyası arasında dil temelli bağların güçlendirilmesi vurgulandı.