Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı Güneşler'de hayata geçirdiği Sakarya Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) projesinde 2. etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Güneşler'de hayata geçirilen İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) projesinin 2. Etap çalışmalarında sona gelindi. 15 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, kaza ve afetlere hazırlık kapasitesini artıracak kapsamlı eğitim modülleriyle Türkiye'de örnek olacak.

Şehrin trafik kazaları ve afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı hedefleyen proje, modern eğitim modülleri ve teknik altyapısıyla Türkiye'de örnek gösterilecek bir merkez olarak tasarlanıyor.

BÖLGENİN AFET VE EĞİTİM ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI

Proje kapsamında trafik kazaları, araç yangınları, akaryakıt yangınları, LPG ve flash over simülasyonları, modern pentatlon sahası ve yangın odası gibi kapsamlı eğitim modülleri bulunuyor. SABİTEM, sadece Sakarya'nın değil, tüm bölgenin afet ve yangın eğitim altyapısına önemli katkı sunmayı hedefliyor.

15 BİN METREKARELİK DEV PROJE

Toplam 15 bin metrekarelik alana kurulan merkezin ikinci etabında, yangınla mücadele, kurtarma teknikleri ve acil durum yönetimi gibi alanlarda profesyonel eğitimler verilecek. Büyükşehir itfaiyesi, AFAD ve farklı itfaiye teşkilatları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, öğrenciler ve yetişkinler gibi her yaştan katılımcıya açık olması planlanıyor.

'DAHA HAZIRLIKLI VE DAYANIKLI BİR ŞEHİR'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin tamamlanmasıyla birlikte merkezin teknik kapasitesinin güçleneceğini belirtilerek, 'Adapazarı Güneşler'de hayata geçirilen SABİTEM projemizin 2. etap çalışmaları hızla tamamlanıyor. Bu etapla birlikte merkezin gerçek yangın simülasyonları, arama-kurtarma uygulama alanları, kapalı ve açık eğitim sahaları ile afet senaryolarının birebir canlandırılabileceği özel bölümleri devreye alınacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz olası trafik kazaları ve afetlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacak.' İfadelerine yer verildi.