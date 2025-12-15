Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Vakfıkebir ilçesinde hayata geçirilecek Kapalı Pazaryeri, Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle atıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 18 ilçede sürdürdüğü yatırım çalışmaları kapsamında Vakfıkebir Kapalı Otopark, Pazaryeri ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temeli atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, ilçe belediye başkanları, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MODERN PAZAR, OTOPARK VE KENT PARKI

Temeli atılan projede; 95 araç kapasiteli kapalı otopark, 5 dükkan, gerektiğinde tamamen kapanabilen 450 pazar tezgahı yer alacak. Aynı alanda inşa edilecek kent parkında ise geniş yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, 2 büfe, belediye hizmet birimi, modern lavabolar, 2 çocuk oyun parkı, fitness alanı, spor sahaları ve bisiklet park alanları bulunacak.

PROJE 461 GÜNDE TAMAMLANACAK

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim döneminde Vakfıkebir'e verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, 'Bugün temelini attığımız pazar yerimiz, otoparkımız ve çocuk parklarımız bu sözlerin en somut örnekleridir. Projemiz 500 günde tamamlanacaktı ancak yüklenici firmamız ile 461 günde bitirilmesi konusunda anlaştık. 'Bu güzel ilçeye ne yapsak azdır ama ne yapsak yakışır' demiştik. İnşallah bu eserler Vakfıkebir'e çok yakışacak' dedi.

KARADAĞ YOLLARI VAKFIKEBİR'E BAĞLANIYOR

Başkan Genç, ilçede devam eden yol çalışmalarına da değinerek, Karadağ-Vakfıkebir bağlantı yollarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Başkan Genç ayrıca doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü, Vakfıkebir'e modern bir otogar kazandırılması için de ihale sürecinin planlandığını söyledi.

'VAKFIKEBİR'E YAKIŞAN HİZMETLER DEVAM EDECEK'

Büyükliman Bölgesi'ne Engelsiz Yaşam Merkezi talep edildiğini ve bunun önemsenmesi gereken haklı bir istek olduğunu vurgılayan Başkan Genç, 'Bu merkezi de inşallah Büyükliman Bölgemize kazandıracağız. Ekonomik şartlar ne olursa olsun hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Gücümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden alıyoruz. Trabzon'umuz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

KOÇAL: 'İLÇEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK'

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal da, temeli atılan projenin ilçenin uzun yıllardır hissedilen otopark ve pazar yeri ihtiyacını karşılayacağını belirterek, 'Esnafımız modern ve güvenli bir alana kavuşacak, vatandaşlarımız ise konforlu bir ortamda alışveriş yapabilecek. Bu değerli yatırımı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dua yapıldı ve temel atma töreni gerçekleştirildi.