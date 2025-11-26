Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda yürüttüğü yenileme ve bakım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların hem güvenli hem de estetik bir görünüme kavuşması için titizlikle çalışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü yenileme çalışmaları sayesinde mezarlıklar hem daha güvenli hem de ziyaretçiler için daha konforlu bir yapıya kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında mezarlıkların yol cephelerine dayanıklı taş duvarlar inşa ediliyor. Arka cephelerde ise tel çit uygulamaları yapılarak sınır güvenliği sağlanıyor. Böylece mezarlıklar hem dış etkenlere karşı korunuyor hem de daha düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Mezarlık giriş kapıları modern ferforje malzemelerle yeniden düzenleniyor. Bu yenileme, hem güvenliği artırıyor hem de mezarlıkların genel estetik yapısına güçlü katkı sunuyor.

6 BİN METREKÜPLÜK TAŞ KULLANILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar için toplam 6 bin metreküp taş kullanıldı. Bu taşlar arasında ocak taşı, Gebze taşı ve Kandıra taşı gibi bölgeye özgü malzemeler yer alıyor. Aynı kapsamda 6 bin metre uzunluğunda tel çit montajı yapılarak mezarlık sınırları güvenli hale getirildi.

Yenileme çalışmalarının ilk adresleri Karamürsel ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Mezarlığı, Karapınar Mahallesi Tepeköy Mezarlığı ile Semetler Mahallesi Merkez ve Uzunçiftlik Mezarlıkları oldu. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların Kocaeli'nin tüm ilçelerinde etaplar halinde devam edeceğini belirtti.