Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Şeb-i Arus Rota Gezilerine katılarak şehrin tarihini, kültürünü ve maneviyatını bir arada tecrübe etti.

KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), gençlerin akademik gelişimlerinin yanında kültürel birikimlerini ve şehir aidiyetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında gelenek haline gelen Şeb-i Arus Rota Gezileri, bu yıl da yenilenen içerikleri ve zenginleştirilen güzergahıyla LİMA öğrencileriyle buluştu.

Gençler program kapsamında profesyonel turist rehberi eşliğinde; Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi - Derviş Çeyizi Müzesi, Mevlana Müzesi ve Sultan Selim Camii'ni ziyaret ederek Hz. Mevlana'yı ve derin felsefesini anlamaya çalıştı.

Lise Medeniyet Akademileri, Şeb-i Arus Rota Gezileri ile öğrencilerin tarih, kültür ve maneviyatı bir arada tecrübe ettiği nitelikli bir öğrenme süreci sunarak gençlerin kültürel bilinçlerini ve manevi farkındalıklarını güçlendirmeyi hedefledi.