Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları U15 Türkiye Şampiyonası’ndan rekor ve şampiyonlukla döndü.

MUĞLA (İGFA) - 29-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilen U15 Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları büyük başarı elde etti. Büyükşehir sporcuları şampiyonadan Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye rekoru ve gümüş madalya ile döndü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla Muğla’nın gurur olmaya devam ediyor. 48 Bölge, 121 Kulüp, 598 sporcunun katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası’na Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 14 sporcu ile katıldı. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Nilsu Akpınar, Eflal Duru Kaya ve Meleknur Küçük’ten oluşan takım Türkiye Şampiyonu oldu. Eflal Duru Kaya 701 puan ile U15 Türkiye rekorunu yeniden kırdı. Nilsu Akpınar bireysel kategoride Gümüş Madalya kazandı.

BAŞKAN ARAS; “SPORCULARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRMAYA, BAŞARILARI İLE YENİ NESİLLERE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras elde ettikleri başarılı sonuçlarla Muğla’yı gururlandıran Büyükşehir okçularına teşekkür etti ve bu başarıların sporla uğraşan yeni nesillere örnek olduğunu söyledi.

Başkan Aras; “Ülkemizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek nesillerin yetişmesi için spora, sporcuya desteğimizi sürdürüyoruz. Özellikle amatör spor kulüplerimize destek vererek sporun her branşında yeni yetenekleri keşfetmeyi, daha küçük yaşta gençlerimizi spora yönlendirmeyi istiyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin bünyesinde, Dr. Ejder Sözen hocamızın büyük emekleri ile okçularımız uluslararası ve ulusal turnuvalarda ülkemizi, Muğla’mızı gururlandırmaya devam ediyor.

Daha küçük yaşlarda bir hedef için çalışan, doğru yönlendirilen, yeteneklerini keşfeden çocuklarımızla büyük başarılar elde edilebileceğini Muğla’mızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızı, bir fidan gibi onların yetişmesini sağlayan antrenörümüz Dr.Ejder Sözen’i bir kez daha kutluyorum. Sporcularımızın bu başarılarında büyük emeği olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Sporun her dalında çocuklarımıza ve gençlerimize sağladıkları imkânlar, bu tür gurur verici sonuçların temelini oluşturuyor. Bu güçlü iş birliğiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum ” ifadelerini kullandı.