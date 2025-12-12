Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, evinde Glint Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet-5 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan TOFAŞ, 11. hafta mücadelesinde Glint Manisa Basket'i konuk ediyor.

Bu sezon ligde evinde oynadığı karşılaşmalarda 5'te 5 yapan Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle iç sahadaki bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, konuk takım Manisa Basket ise 3 galibiyet-7 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor. İki takımın son oynadığı lig maçlarında TOFAŞ, Trabzonspor deplasmanından 92-87'lik mağlubiyetle dönmüş; Manisa Basket ise sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 77-70 kaybetmişti.

13 Aralık Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 11. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.