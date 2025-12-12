Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağıspor'un alt yaş gruplarında futbol oynayan genç sporcularla bir araya geldi. Buluşmada gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, spora ve sporcuya verilen önemi vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağıspor'un alt yaş gruplarında futbol oynayan genç sporcularla samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Etkinliğe belediye meclis üyeleri de katıldı.Başkan Büyükgöz, genç sporcularla sohbet ederek sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Ziyarette, sporun bireysel gelişimden toplumsal kalkınmaya kadar oynadığı rol üzerinde duruldu.

'GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN SPORU KÜLTÜR HALİNE GETİRMELİYİZ'

Gençlere hitap eden Başkan Büyükgöz, spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, 'Sporcu Kent Gebze vizyonumuz doğrultusunda altyapı yatırımlarını önemsiyoruz. Eğer sporu bir kültür haline getirmiş, güçlü yarınlar istiyorsak, bunun temelini bugünden atmak zorundayız. Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli bir yaşam biçimi edinmesi ve yeteneklerini doğru şekilde geliştirmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.' dedi.

GEBZE SPORDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine sağlanan destekleri de paylaştı: 'Tesisleşmeden malzeme desteğine, turnuvalardan spor okullarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Gebze'de her gencin istediği branşta spor yapabileceği bir ortam oluşturmak.'

Başkan ayrıca, yeni spor yatırımlarının devam ettiğini ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Etkinlik boyunca genç sporcular, Başkan Büyükgöz'e merak ettikleri soruları yöneltti. Başkan, gençlerin taleplerini not alırken, eğitim ve spor hayatını birlikte yürütmelerinin önemine dikkat çekti. Buluşma, gençlerin spora olan ilgisini artırmayı ve Gebze'de spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bir etkinlik olarak değerlendirildi.