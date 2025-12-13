SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Alperay Demirciler'i kadrosuna kattı.

BURSA (İGFA) - Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçından yenilgiyle ayrılan ancak, oynadığı son 4 maçı da kazanarak çıkışa geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezona Rams Global Cizre Belediyespor'da başlayan Alperay Demirciler'le sözleşme imzaladı.

1993 doğulu ve 1.78 boyundaki Alperay Demirciler, ligin kalan bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. Başarılı oyuncunun ligin kalan bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a katkı sağlayacağına inandığını belirten Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, 'Takımımız ligde iyi bir çıkış yakaladı. Bu başarılı performansı sürdürmek istiyoruz' dedi.

Alperay Demirciler ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım ifadelerini kullandı. Ligde şu anda 8. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 10. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak.