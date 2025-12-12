TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Emil Rajkovic, Manisa Basket ve Trapani Shark maçları öncesinde taraftara seslendi. Rajkovic, 'Sizlerin desteğiyle evimizde çok daha güçlüyüz. Eğer hep birlikte kalmaya devam edersek sezon sonunda güzel sonuçlara ulaşacağız' dedi.

BURSA (İGFA) - Başantrenörümüz Emil Rajkovic, Manisa Basket ve Trapani maçı öncesi Bursalı basketbol severlere seslendi: 'Sizlerin desteği ve enerjisiyle evimizde çok daha güçlüyüz. Eğer hep birlikte kalmaya devam edersek sezon sonunda güzel sonuçlara ulaşacağız.'

TOFAŞ Basketbol Takımımızın Başantrenörü Emil Rajkovic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak Glint Manisa Basket ve Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında 16 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak Trapani Shark karşılaşması öncesi taraftara çağrıda bulundu.

Sezonun şu ana kadarki bölümünü değerlendiren Rajkovic, 'Öncelikle şu an aralık ayındayız ve sezonun yarısına 5 maçımız kaldı. Ev sahibi olduğumuz bütün maçları kazandık fakat deplasmanlarda yenilgiler aldık. Bu bizim için aslında bir gösterge. Çünkü taraftarımızın desteğiyle evimizde çok daha güçlüyüz. Dolu tribün önünde oynadığımız Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom gibi güçlü kadrolara ve bütçelere sahip takımlara karşı maçlarımızı nasıl kazandığımızı hepimiz iyi biliyoruz. Bence bu bir başarıdır. Çünkü taraftarımızla beraber dolu tribünler önünde oynadığımız maçlarda oyuncularımız bu desteği hissediyor ve o enerjiyle oynuyorlar. O anlarda daha hırslı ve agresif oynuyorlar ve kendilerini daha çok güveniyorlar. Bu durum bize çok yardımcı oluyor' diye konuştu.

DEPLASMANDA OYUNU KONTROL ETMELİYİZ

Deplasman maçlarında oyunu daha iyi kontrol etmeleri gerektiğine vurgu yapan Emil Rajkovic, 'Diğer taraftan deplasman maçlarında gerek şans, gerek deneyim eksikliği ve gerekse soğuk kanlı kalamadığımızdan dolayı kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Öncelikle oyuncularımızın sağlıklı kalması lazım. Maç içerisindeki ritmimizde çok fazla düşüş yaşamamak için bir yol bulmamız gerekiyor. Çok fazla gereksiz top kaybı yapıyoruz. Bu da rakiplerimize kolay sayı şansı veriyor. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz ve oyunun karar verici anlarında sonuca ulaşmak için sorumlu davranmalıyız. Oyuncularımızın disiplininden ve mücadelesinden mutluyum. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar' dedi.

TÜRK OYUNCULARIMIZINDAN BÜYÜK KATKI ALIYORUZ

Türkiye liginde Türk oyunculara en fazla süre veren kulüplerden biri olduklarının da altını çizen Rajkovic, 'Gurur duyduğum bir diğer konu da Türk oyuncularımızın takımımıza yaptığı pozitif katkı. Bence ligimizde Türk oyunculara en fazla dakika veren kulüplerden biriyiz ve onlardan çok büyük katkı alıyoruz. Yiğitcan Saybir kariyerinin en iyi durumunda. Furkan Korkmaz'ın kadromuza dahil olması da çok önemli bir katkı oldu. Bize çok yardımcı oluyor. Tolga Geçim de harika basketbol oynuyor. Özgür Cengiz'in takıma katkısı kendi adıma pozitif bir sürpriz oldu. Oynadığı iyi basketbol ve verdiği katkı ile birinci sınıf A Takım oyuncusu haline geldi. Şu anki durumumuz fena değil ama daha fazlasını istiyoruz. Kulübümüzün galibiyet serileri almasını ve hak ettiği yerde olmasını istiyoruz. Yüksek hedeflerimiz için savaşmak istiyoruz' dedi.

TARAFTARIMIZIN ENERJİSİYLE EVİMİZDE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Manisa Basket ve Trapani maçı öncesi Bursalı basketbol severlere mesaj gönderen Emil Rajkovic, şu ifadeleri kullandı; 'Benim buradaki ilk yılım ve şunu fark ettim ki müthiş bir seyirci kitlemiz var. Başka takım seyircileri gibi sadece kazanmak veya kaybetmeye bakmayan bir taraftara sahibiz. Derin basketbol bilgileri var. Burada neye sahip olduğumuzu ve sürecin nasıl ilerlediğini iyi anlıyorlar. Umarım sabırlı olurlar ve verecekleri pozitif destek, gerek oyuncularımıza gerekse bizlere sonuca ulaşmak için itici güç olur. Her zamanki gibi salonu doldursunlar. Evimizdeki maç atmosferiyle gurur duyuyorum. Her zaman dolu. Oyuncularımızın taraftarlarımızla arasındaki iletişimi çok güzel. Eğer hep birlikte kalmaya devam edersek sezon sonunda güzel sonuçlara ulaşacağız.

Son olarak şunu eklemek isterim ki şu ana kadar hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. En önemli hedefimiz olan BCL'de play-in turunu sakatlıklarımıza rağmen Herzliya maçıyla garantiledik. Şimdiki hedefimiz son 16 takım arasına kalmak olacak. Türkiye liginde iyi bir pozisyondayız. İlk yarı öncesi (Türkiye Kupası'na katılmak için) play-off sıralaması içerisindeyiz. Taraftarlarımızı önümüzdeki iç saha maçlarında salonumuzu doldurmaya ve bizleri desteklemeye davet ediyorum. Çünkü sizlerin desteği ve enerjisiyle kazanıyoruz. Kaybettiğimiz maçlardan sonra dahi bizim arkamızdalar. O nedenle sizlerin desteği bizim için çok önemli.'