AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile yeni spor tesislerini inceledi. FIFA standartlarında sentetik saha tamamlanırken, uluslararası atletizm pisti için çalışmalar yakında başlıyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat’ın spor altyapısını güçlendirecek projeleri yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile gerçekleştirilen ziyarette, yapımı tamamlanmak üzere olan FIFA standartlarındaki sentetik çim futbol sahası ve yakında başlayacak uluslararası atletizm pisti projeleri değerlendirildi.

FIFA ONAYLI SENTETİK SAHA HAZIR

Tokat’a kazandırılan modern sentetik çim futbol sahası, nizami ölçülerde FIFA onaylı çim, dörtlü soyunma odası binası, 500 kişilik çelik tribün ve profesyonel gece aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Milletvekili Aldemir, “Bu saha, gençlerimizin daha iyi şartlarda futbol oynamasını sağlayacak ve Tokat futboluna yeni bir heyecan katacak” dedi.

ULUSLARARASI ATLETİZM PİSTİ YOLDA

Futbol sahasının yanına inşa edilecek uluslararası standartlardaki atletizm pisti, 8 kulvarlı yapısı, atmalar için özel alanı, bin kişilik modern tribünü ve tribün altındaki soyunma odaları ile idari ofisleriyle öne çıktığını belirten Aldemir, “Bu tesis, Tokat’ı atletizmde de bir merkez haline getirecek” diye konuştu.

Tokat’ın spor potansiyelini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Milletvekili Aldemir, “Spor yatırımlarımız, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve sağlıklı bir şekilde spor yapması için önemli. Bu tesislerle Tokat, geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek ve spor turizmine katkı sağlayacak” dedi.