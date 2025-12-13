Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin on birinci haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden konuk ekip, günü tek idmanla tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren başarılı orta oyuncu Sinead Jack-Kısal: 'Göztepe ile oynayacağımız maç için oldukça motiveyiz. Her geçen maç takım olarak daha iyi bir ritim yakalıyoruz ve birbirimize olan güvenimiz artıyor. Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum' dedi.

Göztepe - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 15.30'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TVF Voleybol TV YouTube üzerinden naklen yayınlanacak.