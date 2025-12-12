5. Dünya Alpagut (Turan Dövüş Sanatı) Şampiyonası, 19 ülkeden 450 sporcunun katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası arenada büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada, İzmir'den Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Ertuğrul Kaya önemli bir başarıya imza attı.

60-65 kg kategorisinde iki farklı branşta mücadele eden genç sporcumuz, üstün performansıyla iki kez Dünya 3.'sü olarak iki bronz madalya kazandı. Bu başarı, hem okulu hem de İzmir eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencinin başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Denizcilik MTAL öğrencimiz Mehmet Ertuğrul Kaya'nın dünya arenasındaki bu kıymetli başarısı, gençlerimizin kararlılığını ve eğitim ailemizin yetiştirdiği güçlü nesilleri bir kez daha görünür kılıyor. Bursa'daki şampiyonada kazandığı iki bronz madalya, hepimiz için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı oldu. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor; bu güzel yolculuğun yeni başarılarla sürmesini diliyorum.' dedi.