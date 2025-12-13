Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem, Özbekistan Taşkent'te gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu'nun ardından ikinci dönemi için FIA Başkanlığına seçildi. Serkan Yazıcı da üçüncü kez yönetimde yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - 2017'den bu yana FIA'nın sportif yönetim kurulu Dünya Motor Sporları Konseyi (WMSC)'nde görev yapan TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, genel kurulda üçüncü kez konsey üyeliğine seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.

Yazıcı, Genel Kurulun ardından 'FIA'da son dört yılda önemli bir dönüşüm ve ilerlemeye imza atan Başkan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı geçen dört yıllık bir dönemin ardından, FIA yönetimi için bir kez daha Dünya Motor Sporları Konseyi'ne seçildik. Böylece Türkiye adına 2017'den bu yana devam eden görevimizi inşallah 2029'a kadar sürdüreceğiz. Bana ve ülkemize oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğim.' açıklamasını yaptı.