Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında üyesi olduğu Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) tarafından düzenlenen 2025 Çocuk Resim Yarışması'nda Muğlalı Elif Kayra Taşkaya 'Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü'nü kazandı.

Muğla'nın Bacaları ve Japonya'nın Balıkları İle Gelen Ödül

MUĞLA (İGFA) - Dünya'nın barış üzerine çalışan en büyük kurumlarından biri olan, 2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu ve aktif şekilde çalışmalarına katkı sağladığı Mayors for Peace' Barış için Belediye Başkanları ağı 2025 yılında Çocuk Resim Yarışması düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılan 'Peaceful Towns' 2025 Çocuk Resim Yarışması'na Muğla'dan Elif Kayra Taşkaya katıldı ve uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın en prestijli, özel ödüllerinden biri olan 'Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmaya 19 ülke, 153 şehir 8 bin 79 eserle katıldı. Elif Kayra Taşkaya'nın eseri 8 bin 79 eser arasından seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Mayors for Peace üyesi şehirler tarafından yürütülen yarışmada en önemli ödüllerden birini alan Elif Kayra Taşkaya ödül alan eseri ile ilgili şunları söyledi; 'Okyanuslarla çevrili Japonya'nın turuncu balıkları, ormanlarla çevrili Muğla'nın simgesi hâline gelmiş bacaların kardeşleridir. Balıklar özgürlüğe doğru yüzerken, kollarımdaki saf güvercinlerle barışa olan inancımı göstermek istedim. Sevgi, barış ve dostluk adına bu dileğin dünyadaki tüm ülkelerde gerçekleşeceğine inanıyorum.'