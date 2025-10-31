Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla 13 ilçede bin 500 üreticiye toplam 330 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor. Tritikale, arpa ve yulaf tohumlarından oluşan bu destekle 13 bin 200 dekar alanın yem bitkisi üretimiyle buluşması hedefleniyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Yatağan, Milas, Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde dağıtım gerçekleştirdi.

Yem bitkisi tohumu desteklemesinin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi, bu destekle üreticilerin hem yem maliyetlerini azaltmayı hem de kırsal bölgelerde üretimi teşvik edilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Dairesi Başkanı Buket Kallem, söz konusu destekle, üreticinin cebine, hayvancılığımıza, toprağımıza ve geleceğimize yatırım yaptıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, 'Menteşe ilçemizde ortalama 413 üreticimizin katılımıyla yaklaşık 94 ton yem bitkisi tohumu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde tarıma, hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya destek veriyoruz. Bu desteklerin, Muğla'nın geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu biliyoruz. Muğla sadece turizmiyle, deniziyle, güneşiyle değil; aynı zamanda üretimiyle de önemli bir şehir. Yerel yönetim olarak üreticinin, çiftçinin her zaman yanında yer alıyor; ülke çapında yaşanan bu açığı bir nebze olsun kapatmak için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a bu noktada gösterdiği hassasiyet ve bize tanıdığı alan dolayısıyla teşekkür ediyor, sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.' diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehrin geleceğini toprağında, üreticisinde gördüklerini belirterek, 'Üreten bir Muğla, kendi ayaklarıüzerinde duran, doğasıyla, insanıyla, emeğiyle güçlü bir Muğla demektir. Biz bu anlayışla üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini değerli kılacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tarımda dayanışmayı büyütmek, köyleri yeniden canlandırmak ve üretimin sürekliliğini sağlamak en büyük hedefimizdir.' dedi.