Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan yağmur yağışı sonrası Beşikli Mahallesi ve Doğanlar Mahallesi'nde bazı sokaklar, yağmur sularının sürüklediği taş ve kaya parçalarıyla kaplandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine bölgeye giden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki sokakta incelemelerde bulunarak belediye ekiplerine 'acil temizlik' talimatı verdi.

Başkan Tekin, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bölgede TOKİ konutları alanında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan kısımlardan yağmurla birlikte taş ve kaya parçalarının alt sokaklara sürüklendiğini belirtti.

Sorunun kısa sürede çözüleceğini ifade eden Tekin, 'İki sokakta parke taşı çalışmamız tamamlanmak üzere. Temizlik çalışmalarının ardından bu bölgelerdeki parke döşemelerini hızlıca bitirip vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlayacağız.' dedi.