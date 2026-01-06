Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amacıyla Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi Protokolü imzalandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her koşulda desteklenmeye devam edileceğini belirterek süt yemi desteğinin yeniden başlatılacağının müjdesini verdi.

İmzalanan protokol kapsamında; Seydikemer, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlikler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için gerekli olan süt soğutma tankları, süt transfer tankları ve jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Destek kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teçhizatın mal alımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi, kurulumları tamamlandı.

Hayata geçirilen proje ile il genelinde 495 birlik üyesi ve 3 bin 6 kooperatif ortağı desteklenecek.

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, kooperatif olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üreticilerin güveniyle büyüdüklerini ifade etti. Süt üretiminin hassas ve zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Tokmak, 'Sütün, soğuk zincir bozulmadan en kısa sürede tüketiciyle buluşması gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizden destek talep ettik. Sağlanan bu destek, hem üreticimiz hem de kooperatiflerimiz için büyük önem taşıyor,' dedi.

BAŞKAN ARAS: 'PROJENİN TEMEL AMACI SÜT ÜRETİMİNDE KALİTEYİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK SOĞUK ZİNCİRİ GÜÇLENDİRMEKTİR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan protokol ile soğuk zincirini güçlendirildiğini belirterek şunları söyledi: Bugün kentimiz, üreticimiz, çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için son derece önemli bir projeye hep birlikte imza atıyoruz. İmzaladığımız bu protokolün hayvansal üretime, üreticimizin emeğine ve halkımızın geçimine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Bu projenin temel amacı, süt üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak, soğuk zinciri güçlendirmektir. Soğuk zincir, üreticimizin alın terinin korunması açısından son derece hayati bir konudur. Aynı zamanda emeğin değerini koruyan önemli bir halkayı temsil etmektedir. Bugün atacağımız imzalarla üreticimizin geleceğini güvence altına alıyor, kırsalda üretimi sürdürülebilir hâle getiriyoruz. Kooperatiflerimizle birlikte güçlenerek yol alıyoruz.

Hayvancılıkla uğraşan, süt üreten üreticilerimiz her gün emek veriyor, alın teri döküyor ve geçimini bu işten sağlıyor. Bu proje, onların emeğinin korunması ve ürettikleri sütün sağlıklı koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Sütün sağlıklı olabilmesi için soğuk zincirle buluşması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda süt soğutma tankları ve süt transfer tankları, jeneratörler üreticilerimizin hizmetine sunuluyor.