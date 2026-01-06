İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yabancı dil konusundaki en büyük engeli olan 'konuşma çekingenliğini' ortadan kaldırıyor. Genç İzmir, 2026 yılında 6 farklı ilçede kuracağı 'İngilizce Konuşma Kulüpleri' ile gençleri global dünyaya hazırlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi grameri bilen, okuduğunu anlayan ama sıra konuşmaya gelince duraksayan gençler için harekete geçti. Genç İzmir platformu öncülüğünde; Pi Gençlik Derneği, Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu ve American Life gibi güçlü paydaşların iş birliğiyle düzenlenen 'İngilizce Konuşma Kulüpleri' yeni dönemde kapılarını açıyor.

Gençlerin İngilizceyi günlük hayatta daha aktif, akıcı ve en önemlisi özgüvenli bir şekilde kullanabilmesini hedefleyen proje, kentin dört bir yanına yayılıyor. Eğitimler ve pratik çalışmaları; Çiğli, Karşıyaka, Konak, Buca, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilecek. Böylece gençler, evlerine veya okullarına en yakın noktada ücretsiz dil pratiği yapma imkânına kavuşacak.

SINIF DEĞİL SOSYAL ORTAM

Klasik eğitim metotlarının dışına çıkan Konuşma Kulüpleri, gençlere hata yapmaktan korkmayacakları, rahat ve sosyal bir ortam sunuyor. Uzman eğitmenler ve moderatörler eşliğinde yapılan oturumlarda, gençler güncel konulardan kültürel tartışmalara kadar pek çok başlıkta İngilizce sohbet ederek pratiklerini geliştiriyor. 2026 yılı, İzmirli gençler için sessizliğin bittiği, özgüvenli cümlelerin kurulduğu bir yıl olacak.