Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesinde 2026 yılı başvuruları alınmaya devam ediyor. Proje ile 3 merkez ilçede katı yakıttan doğalgaza geçiş destekleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir şehir hedefi doğrultusunda çevre odaklı projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hava kirliliğini azaltmak amacıyla yürütülen 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesinin 2026 yılı başvuruları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen proje ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıt kullanan hanelerin doğalgaza geçişi teşvik ediliyor. Proje kapsamında, tesisat işlemlerini tamamlayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından kombi desteği sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen proje, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforu arttırılıyor.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabiliyor. Başvuruların, konut tapu sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgilere basvuru.kayseri.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Ayrıca başvuru süreciyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (352) 222 69 73 numaralı telefonu arayarak 3205 veya 3229 dâhili hatlardan yetkililerle iletişime geçebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle kenti daha yaşanabilir bir geleceğe taşımayı ve vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı sürdürüyor.