Edirne'in Keşan ilçesinde bir iş yeri, SMA hastası Melek Çoruh'un tedavisine katkı sağlamak amacıyla bir günlük gelirini bağışladı. Toplanan 15 bin 800 TL, Melek için açılan bağış hesabına yatırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da SMA hastası Melek Çoruh'un tedavisine destek olmak amacıyla örnek bir dayanışma sergilendi. Uğur Mumcu Caddesi No:27'de faaliyet gösteren bir iş yeri, dünkü tüm gelirini Melek Çoruh'un tedavi masrafları için açılan bağış hesabına aktardı.

İşletme sahibi Doğuş Şimşek, yaptığı açıklamada, 'İşletmemizin bir günlük kazancı olan 15 bin 800 TL'yi Melek kardeşimizin tedavisine destek olmak için bağışladık' dedi. Bu girişimle yalnızca maddi katkı sağlamayı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, Keşan halkının kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Şimşek, desteklerinden dolayı Keşanlılara teşekkür ederken, kampanya sürecinde kendilerine malzeme desteği veren kişi ve işletmelere de ayrıca teşekkür etti.

Keşan halkına çağrıda bulunan Şimşek, 'Amacımız farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak. Melek'in tedavi masraflarının bir an önce toplanmasına katkı sunmak istiyoruz. Belki bu dayanışma bir çoban ateşi yakar. Dileğimiz, gerekli tutarın kısa sürede tamamlanması' ifadelerini kullandı. Keşan'da sergilenen bu dayanışma, SMA hastası çocuklar için yürütülen destek kampanyalarına örnek oldu.