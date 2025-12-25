Ankara Keçiören Belediyesi tarafından katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirilen 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' programına İncirli Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Yunus Emre Düğün Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını birebir dinleyerek çözüm önerileri sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

'HALKA HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, İncirli Mahallesi sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarını ve Keçiören'e verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi:

'İncirli Mahallesi'nin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar birçok mahallede halk buluşması yaptık ancak böylesine yoğun ve duyarlı bir kalabalığı ilk kez görüyorum. Sizler Keçiören'in gülüsünüz, çiçeğisiniz. 30 yıl boyunca ötelenmiş bir mahalle oldunuz ama Cumhuriyet'e, hukuka ve adalete bağlılığınızla dimdik durdunuz. Biz kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet edeceğiz. Tek kırmızı çizgimiz Atatürk, Cumhuriyet ve Türk bayrağıdır. Bizim şiarımız halka hizmetkâr olmaktır. Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'KEÇİÖREN İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ'

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise İncirli Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde yollarına devam ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan, Keçiören'de özellikle kadınlara verdiği değeri bir kez daha ortaya koymuştur. Kadın emeğiyle üretilen ürünlerin satışa sunulduğu pazar, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına son derece kıymetli bir etkinliktir. Mahalle toplantılarına imkân buldukça katılmaya özen gösteriyorum. Çünkü bir mahallenin sorunları, ancak o mahallede yaşayanların diliyle ve Belediye Başkanımızın bu iradesiyle çözülebilir. Başka türlü kalıcı çözüm mümkün değildir. Keçiören'i Ankara'nın göz bebeği yapmak için sizlerle birlikte, el birliğiyle çalışacağız.'

'51 MAHALLEYE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ'

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da yaptığı konuşmada eşit hizmet anlayışına vurgu yaparak şunları dile getirdi:

'Yerel seçimlerde Belediye Başkanımıza verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Sizlerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek, çözüm üretmek için buradayız. Keçiören Belediyesi, 51 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Bu organizasyonda emeği geçen Başkanımız Dr. Mesut Özarslan ve belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum.'