Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy bölgelerinde altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL yatırımın çalışmalarına etaplar halinde devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, Menteşe'nin hızla gelişen bölgeleri Kötekli ve Yeniköy'de kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği ve üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli ile Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL gibi önemli bir yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalar 5 etap halinde devam ediyor.

ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA PLANLI BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404. Sokak'ta ise bin 500 metre kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

5 ETAPTA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Proje, Kötekli ve Yeniköy mahallelerini kapsayacak şekilde 5 etap halinde sürdürülüyor. Çalışmalar, etaplara göre planlanan takvim doğrultusunda eş zamanlı altyapı ve üstyapı imalatlarıyla ilerliyor.

Birinci etapta, Marmaris karayolu ile Üniversite B Kapı arasındaki güzergâhta içme suyu hattı imalatları, menfez yapımı ve yol altyapısı çalışmalarında sona gelindi.

Elektrik altyapısına ilişkin çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedeflenirken, bu sürecin ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

İkinci etapta, Üniversite B Kapı ile Yoğurtçu Parkı arasındaki alanda yağmur suyu hatları ve su deposu inşaatı sürüyor. Bu etapta ayrıca asfalt, kaldırım ve otopark cepleriyle bölgenin ulaşım ve yaya düzeni yeniden ele alınıyor. Birinci etabın tamamlanmasının ardından bu bölgede çalışmaların hız kazanması öngörülüyor.

Üçüncü etapta, Yoğurtçu Parkı ile Kötekli Salih Zeki Gür İlkokulu arasındaki güzergahta altyapı çalışmalarına paralel olarak park düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve yeşil alan uygulamaları hayata geçirilecek.

Bu etaptaki çalışmaların, yaz tatili döneminde planlanarak esnaf ve öğrencilerin günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Dördüncü etapta, Yoğurtçu Parkı ile Yörük Market arasındaki alanda yağmur suyu ana hatları, asfalt, kaldırım ve otopark düzenlemeleri, ikinci etabın tamamlanmasının ardından uygulanacak.

Beşinci etapta ise Yörük Market'ten AFAD güzergâhı üzerinden Yeniköy Meydan'a kadar uzanan alanda dere ıslahı ve yağmur suyu imalatları başlatıldı.

Kanalizasyon hattı çalışmalarının devam ettiği etapta; bisiklet yolları, sıcak asfalt yol, geniş kaldırımlar ve büyük otopark alanlarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu etaptaki çalışmaların Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.