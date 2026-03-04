Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi ortamının katkı sağlayacak, vatandaşların huzur bulacağı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ramazan Kültür Sanat takvimi kapsamında usta sanatçı Dursun Ali Erzincanlı Sakaryalılarla buluştu. Erzincanlı, gönüllere dokunan şiirleriyle ve manevi hikâyeleriyle sevenlerine huzur dolu bir akşam yaşattı.

USTA SES SAKARYA'DAYDI

Son olarak Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen şiir dinletisinde usta sanatçı Dursun Ali Erzincanlı seslendirdiği şiirlerle gönüllere dokundu.

Erzincanlı, gerek kalbe dokunan şiirleriyle gerek Hz. Muhammed'in hayatı hakkında vermiş olduğu bilgiler ve hikâyeler ile dinleyicilerinin gönüllerine dokundu.

Büyük ilgi gören programı Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'de yakından takip etti.

DURSUN ALİ ERZİNCANLI'YA BÜYÜK İLGİ

Salonu dolduran dinleyiciler Dursun Ali Erzincanlı'ya büyük ilgi gösterdi. Bu şiir ve edebiyat sevgisine karşı kayıtsız kalamayan Erzincanlı 'Sakarya şiir ve edebiyat aşkıyla yanıp tutuşan, sanata karşı büyük bir sevgisi ve saygısı olan insanları barındırıyor. Bu şehirde bulunmak ve sizlerin önünde sahneye çıkmak bana çok büyük bir keyfi ve huzur verdi' sözleriyle Sakarya'ya ve insanına duyduğu sevgiyi dile getirdi.