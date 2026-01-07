Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin 'Sahnede Festival Var' sloganıyla düzenlediği Tiyatro Festivali başladı. 5 gün boyunca 10 farklı oyunun sergileneceği İnegöl sahnesinde ilk gösteri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı 'Kahvede Şenlik Var' oyunu oldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği tiyatro festivali Salı akşamı başladı. 'Sahnede Festival Var' sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında 5 gün boyunca İnegöl sanatın ve tiyatronun birleştirici gücüne ev sahipliği yapacak. 10 Ocak Cumartesi akşamına kadar 4 çocuk oyunu ve 6 yetişkin oyunu olmak üzere 10 farklı tiyatro gösterisi İnegöllülerle buluşacak.

Tiyatro Festivali, açılış gösterisi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı 'Kahvede Şenlik Var' oyunu ile start aldı. Beşinci Mevsim Kültür Merkezindeki gösteriye ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Ücretsiz biletli etkinlikte salon tamamen doldu. Belediye Başkanı Alper Taban da gösteriyi izleyenler arasında yerini aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunla sanatseverlere keyifli bir gece sundu. Oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

KÜLTÜR VE SANATA YENİ BİR AÇILIM KAZANDIRDIK

Tiyatro gösterisi sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de ilki gerçekleştirilen tiyatro festivaline özlemle kavuşulduğunu gördüğünü söyledi.

Başkan Taban, 'Festivalin açılış gecesinde bizlerle sahnede buluşan Ordu Büyükşehir Belediyemizin ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizde Cumartesi akşamına kadar devam edecek programlar var. Ben vatandaşlarımızın takip etmesini istiyorum. Tiyatro bir kültürdür. Kültür ve sanatın şehrimizde tüm vatandaşlarımız tarafından özümsenmesini, takip edilmesini arzu ediyoruz. Zaten böyleydi ama buna yeni bir açılım kazandırmış olduk. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da çok geniş ekibiyle aslında İnegöl'de bize bu lezzeti tattırdılar. Ancak biz bunun daha fazlası olması adına da ulusal boyutta bir program icra etmiş olduk. Burada farklı illerden farklı tiyatro gruplarını ağırlıyor olacağız. Tiyatroyu 7'den 70'e herkese sevdirmek ve içinde yer aldırmak adına bu adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Taban, konuşma sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine gecenin ve festivalin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

TİYATRO FESTİVALİ 4 GÜN DAHA SÜRECEK

10 Ocak Cumartesi akşamına kadar sürecek festivalde her gün yetişkin oyunları 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde, çocuk oyunları ise 14.00'da Kent Müzesi Salonunda sahnelenecek. 07 Ocak Çarşamba; 'Mimdo'nun Aradığı' çocuk oyunu ve 'Hatırla Ey Peri' yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek. 08 Ocak Perşembe; 'Ağustos Böceğinin Gerçek Hikayesi' çocuk oyunu ve 'Naif Bey ve Yaveri' yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek. 09 Ocak Cuma; 'Maviş Baba Kelebek Avcısı' çocuk oyunu ile 'Komşu Köyün Delisi' yetişkin tiyatro oyunu sahnelenecek. Final gününde ise 10 Ocak Cumartesi günü; 'Parlayan Kelebekler' çocuk oyunu, ilave olarak saat 17.00'da Kent Müzesi Salonumuzda 'Antigone' yetişkin tiyatro oyunu ve akşam Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 'Aradığın Seni Arayandır' yetişkin tiyatro oyunu gerçekleştirilecek.