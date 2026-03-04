Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Manyas'ta düzenlediği iftar programına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Yediden yetmişe tüm hemşehrilerimle iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyaslı hemşehrileriyle aynı iftar sofrasında buluşarak orucunu açtı. Göreve geldiği günden bu yana hemşehrileriyle sık sık bir araya gelen Akın, Ramazan ayını da vatandaşlarla birlikte geçiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Manyas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, Manyas İlçe Emniyet Müdürü Furkan Işık, Manyas İlçe Jandarma Komutanı Fatih Ergün, Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü Cem Aydın, Manyas İlçe Müftüsü Muhammet Artan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Ramazan ayı boyunca vatandaşları yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman ve her daim hemşehrilerinin yanında olduğunu belirtirken Ramazan ayını da hemşehrileriyle birlikte geçirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.