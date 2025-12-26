Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek gençlerin beklenti ve önerilerini dinledi. Başkan Ahmet Aras, 'Gençlik Meclisi'nde en temel ilkemiz eşitliktir' dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gençlik Meclisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluk Buluşması kapsamında üniversite öğrencileriyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada Gençlik Meclisi'nin yapısı, işleyişi ve hedefleri öğrencilere anlatılırken, gençlerin kente dair görüş ve talepleri de dinlendi.

Yerel sorunlara gençlerin bakış açısıyla çözüm üretmeyi amaçlayan programda, Gençlik Meclisi'nin üniversite topluluklarıyla ortak projeler geliştirmesi hedeflendi.

Etkinliğe; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ilgili daire başkanları, Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Program kapsamında yapılan sunumlarla Gençlik Meclisi tanıtılırken, Muğla'nın geleceğine dair ortak hedefler masaya yatırıldı. Öğrenciler, böyle bir platformda söz sahibi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Perihan Namlı, Gençlik Meclisi'nin gençlerin fikirlerine doğrudan erişim sağlayan bir yapı olduğunu belirterek, 'Toplulukların bir araya gelmesini çok faydalı buluyorum. Bu platformda çözüm süreçlerine doğrudan etki edebileceğimize inanıyorum' dedi. Kariyer Topluluğu Genel Başkanı Recep Aras ise etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ve Gençlik Meclisi'nin gençlerin beklentilerine güçlü şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Can Tekin, buluşmanın amacının öğrenci toplulukları arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, 'Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ortak projeler, ortak hedefler ve kente dair ideallerimizi gençlerle birlikte konuşuyoruz' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Gençlik Meclisi'nin gençlerin yönetime katılımını güçlendirecek önemli bir yapı olduğuna dikkat çekerek, '70 üyeyle başlayan bu yapı, ilerleyen süreçte 700 üyeye ulaşmayı hedefliyor. Bu bizler için son derece heyecan verici' dedi. Buluşmaya katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise gençlere hitaben yaptığı konuşmada, 'Gençlik Meclisi'nin tamamen demokratik ve eşitlikçi bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Sizlerin ürettiği her fikirde süreci kolaylaştırmak ve destek olmak bizim sorumluluğumuz. Değişimi buradan başlatacağız' ifadelerini kullandı.