Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Muğla ili sınırları içindeki bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesine yönelik 'Ortak Hizmet Protokolü' imzalandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bakanlık denetiminde yürütülen 17 arkeolojik kazı çalışmasına destek sağlanacak.

'BİLİMSEL VERİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK, RESTORASYON SÜREÇLERİ GÜÇLENECEK.'

Tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan kültürel mirasın araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları kapsayan protokol; bu kapsamda yürütülen kazı, envanter, değerlendirme ve restorasyon faaliyetlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi destek sağlanmasını öngörüyor. Ayrıca Muğla'da kültürel miras farkındalığını artırmaya yönelik ortak etkinliklerin hayata geçirilmesi de protokolün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

'Ortak Hizmet Protokolü' ile kazı ekiplerinin altyapı ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, restorasyon süreçlerinde iş birliği yapılması, kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi ve elde edilen bilimsel verilerin kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

KAZI BAŞKANI BİLAL SÖGÜT: 'VALİLİK VE BAKANLIK DESTEKLERİNİN YANINA BÜYÜKŞEHİR'İN KATKISI DA EKLENDİ.'

Pamukkale Üniversitesi Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Sögüt: 'Yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişi geleceğe aktarma ve kalıcı bir iz bırakma açısından büyük önem taşıyor. Bugüne kadar Valiliğimizin ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklerini her zaman hissettik. Muğla Büyükşehir Belediyemizin de bu sürece güçlü bir şekilde katkı sunması bizleri ayrıca memnun etti' dedi.

BAŞKAN ARAS: 'TARİH BİLİNCİ, KENT AİDİYETİ VE KÜLTÜREL MİRAS İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM.'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Bodrum Belediye Başkanlığım döneminde Pedasa kazılarında önemli bir iş birliği yürüttük. Pedasa Araştırmaları Merkezi ve birimini kente kazandırmıştık. Bu süreçte edindiğim deneyim, arkeolojik çalışmaların yerel yönetimler için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Ardından il genelindeki kazı başkanlarımızla düzenlediğimiz toplantılarda ortak bir yol haritası oluşturulması gerekliliği net biçimde ortaya çıktı.'

'Bu görüşmelerden sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nı kurmaya karar verdik. Dairemizin kurulmasıyla birlikte, kazı çalışmalarına yönelik destek süreçlerini daha sistemli bir çerçeveye oturttuk.

'Önceki dönem Valimiz Sayın Orhan Tavlı'nın katkıları, bugün Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın desteği bizim için çok değerli. Bu iş birliği kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıyor.'

'BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR, MUĞLA'NIN TARİHİNİ GELECEĞE TAŞIYAN EN DEĞERLİ MİRAS.'

Başkan Aras yapılan iş birliği ile bilimsel araştırmaların da önemine değinerek şunları söyledi: 'Antik kentleri gün yüzüne çıkarmak yalnızca turistik bir çalışma değildir. Tarih araştırmaları; bu kentte yaşayan insanların köklerini bilmesi, yaşadığı yerle bağ kurması, bir tarih ve millet bilinci oluşturması açısından son derece kıymetlidir. Bu nedenle kazılara sadece teknik bir faaliyet olarak bakmıyoruz.'

'Kazı başkanlarımızın yürüttüğü çalışmalar yalnızca kazıyla sınırlı değil; bilimsel araştırmaların yapılması, bu araştırmaların yayınlara dönüşmesi esas değeri ortaya çıkarıyor. Bazı dönemlerde kazı yapılamasa bile hazırlanan bilimsel çalışmalar, bölgenin tarihini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Arkeolojik kazıların maliyetli ve zor süreçler olduğu açık; bu nedenle kurumlar arası iş birliği her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bugün imzaladığımız protokol, Muğla'nın tarihine sahip çıkmak için attığımız ortak ve güçlü bir adımdır.'