Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi olan vatandaşlara yönelik olarak Sümerpark içerisinde Glütensiz Kafeyi hizmete açtı.

MALATYA (İGFA) - 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen kafeyle birlikte glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların sosyal yaşamda yaşadığı kısıtlamalar ortadan kalkmış olacak.

Sosyal belediyecilik kapsamında her vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek herkesi kapsayan bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların sosyal yaşamda yaşadığı kısıtlamaları azaltmak için önemli bir hizmeti hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Sümerpark içerisinde inşa edilen Glütensiz Kafe ile çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Glütensiz Kafe'nin açılışında yaptığı konuşmada, projenin ticari değil sosyal sorumluluk amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Çölyak hastaları ve özel beslenme gereksinimi olan vatandaşlara güvenli bir sosyal alan sunmayı hedeflediklerini belirten Er, 'Glütensiz beslenme bazı hemşerilerimiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak ve sağlıklı beslenmeye önem veren vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermektir' dedi.

Konuşmaların ardından bölgede ilk olan Glütensiz Kafenin açılışı yapıldı. Açılışa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Çölyak Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu ile çölyak hastaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, glüten hassasiyeti yaşayan vatandaşlar için güvenli, sağlıklı ve erişilebilir bir sosyal alan sunan Glütensiz Kafe ile şehirde önemli bir ihtiyaca daha cevap vermiş oldu. 300 metrekarelik alan üzerine kurulan Glütensiz Kafe'nin 130 metrekare kapalı alan ve 135 metrekare açılır-kapanır teras bölümü bulunuyor. Tesis, yalnızca bir kafe olarak değil, hijyen koşulları ve özel üretim standartlarının titizlikle sağlandığı bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Glütensiz beslenmek zorunda olan bireylerin dışarıda güvenle yemek yiyebileceği, sosyal hayatın içinde kendilerini rahat hissedebilecekleri bir hizmet hayata geçirildi. MEGSAŞ ürünlerinin yer alacağı kafede, glütensiz ürünlerin barkodlu satışları da yapılacak.

Glütensiz Kafe açılışında konuşan çölyak hastaları, kendilerine yönelik gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

'BÖYLE BİR YERE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI'

Çölyak hastalarına yönelik yapılan hizmetlerden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in duyarlılığından dolayı teşekkür eden Malatya Çölyaklılar Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanına ve eşine bizlere böyle bir yeri kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. BELSOS ve MEGSAŞ genel müdürlüklerine de çok teşekkür ediyorum. 178 çeşit ürün var. Böyle güzel bir mekanı bizlere sundular. Malatya'da 1800 çölyak hastası var. Dolayısıyla dışarıda sosyalleşme açısından böyle bir yere çok ihtiyacımız vardı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum' dedi.

'BİZ ZORLUK ÇOK ÇEKİYORDUK'

12 yaşında Çölyak hastası Yusuf Yat, yaşadıkları zorluklardan dolayı böyle bir mekana kavuşmanın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek, '6. sınıf öğrencisiyim ve çölyaklıyım. Glütensiz Kafe'nin açılması iyi oldu. Merkezi bir yer. Biz zorluk çok çekiyorduk. Arayıp bulamadıklarım ürünlerin hepsi artık burada var. Ulaşımı kolay bir yer. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizi düşünerek böyle bir mekan açmasından dolayı çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'DIŞARIDA AÇ KALIYORDUK'

Zeynep Akdeniz ise, evden çıktıklarında çölyaklı olduğu için dışarıda kendisine yiyecek bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, 'Dışarıda aç kalıyorduk. Paran olsa bile hastalıktan dolayı alma imkanımız olmuyordu. Bu nedenle kendimizi eve nasıl atacağımızı ve hemen nasıl bir şeyler yiyelim diyorduk. Bizim için Glütensiz Kafe çok güzel bir durum oldu. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.