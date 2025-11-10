Muğla'da Ortaca Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediye bünyesine son olarak 2 yeni iş makinesi kazandırıldı.

MUĞLA (İGFA) - Ortaca Belediyesi, hizmet kapasitesini artıran önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda araç filosuna; 1 adet 2025 model 1.8 ton kapasiteli ekskavatör ve 1 adet 2025 model 14 ton kapasiteli toprak silindir eklendi.



Ortaca Belediyesi ana hizmet binası önünde sergilenen yeni araçların, belediyenin hizmet gücünü artırırken, özellikle altyapı ve saha çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. Araç filosuna katılan bu yeni iş makineleriyle birlikte belediye hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.





BAŞKAN TEZCAN: 'ORTACA HALKINA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK BOYNUMUZUN BORCU'



Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, satın alınan yeni araçlarla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve belediye hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, belediye faaliyetlerimizi güçlendirmek ve etkin hizmet anlayışımızın kapasitesini artırmak adına; 1 adet 2025 model 1.8 ton kapasiteli ekskavatör ve 1 adet 2025 model 14 ton kapasiteli toprak silindir satın aldık. Yeni araçlarımız, altyapı ve saha çalışmalarının yanı sıra belediyemizin faaliyetlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Ortaca halkına en iyi hizmeti sunmak boynumuzun borcu. Yeni araçlarımız belediyemize ve Ortaca'mıza hayırlı olsun.'