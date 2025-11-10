İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle andı. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için ilçenin farklı noktalarında lokma ikram edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenledi.

Program, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Beylikdüzü'nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Günün devamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli Sergi Alanı'nda 'Anılardan Taşan Atatürk Portreleri' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde sanal gerçeklikle Anıtkabir gezisi yapılırken Belediye'nin gündüz çocuk bakımevlerinde de anma programları gerçekleştirildi.

GELENEKSEL LOKMA DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Beylikdüzü'nde geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Fatih Sultan Mehmet Camii, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nde lokma dağıtımı yapıldı.

Anma programı, akşam saatlerinde Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Musiki Derneği'nin '10 Kasım Atamızı Anma' konseri ile sona erdi.