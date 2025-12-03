Bursa'da Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. OBAM üyeleri, Demirtaş Kültür Merkezi'nde eğitim gören Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) kursiyerlerini ziyaret ederek keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve aktif biçimde katılmasını destekleyen çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda OBAM üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde OSMEK kursiyerlerini ziyaret ederek karşılıklı etkileşim ve farkındalık oluşturan bir buluşma gerçekleştirdi. Sınıfları gezerek kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan engelli bireyler, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklardan şehirlerin erişebilirliğine kadar pek çok konuda sorular yöneltti.

OSMEK kursiyerleri, bu tür etkinliklerin engelli bireyleri toplumsal yaşama katılımını desteklediğini ve farklı kesimlerin birbirini daha iyi anlamasına imkan sunduğunu ifade etti. Aynı zamanda OBAM üyeleri, aldıkları cevaplar sonunda kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri kursiyerlere verdi.

OBAM üyeleri ile kursiyerler arasında kurulan bu sıcak bağın, hem empatiyi güçlendirdiği hem de engellilik konusunda daha duyarlı bir toplum oluşturulmasına katkı sunduğunu söyleyen Demirtaş Kültür Merkezi Sorumlusu Harun Tam, 'Engelli olmak, insan olmanın doğal bir yaşam döngüsüdür. Hepimiz, bir gün engelli olma ihtimaliyle yaşayan bireyleriz. Yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bu nedenle toplumsal yaşamın her alanında eşitlikçi bir anlayışı benimsemek zorundayız. Bizler de bu anlayışla, tüm engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu imkanlara ulaşabilmeleri için gerekli tüm koşulları burada oluşturuyor, onların hayatın içinde güçlü ve aktif bir şekilde yer almasını destekliyoruz.' diye konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sonunda OBAM üyeleri ile OSMEK kursiyerleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.