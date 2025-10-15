Muğla Milas'ın en görkemli binalarından biri olan, halk arasında Hadi Eskişar Konağı olarak da bilinen Mehmet Said Efendi Konağı'ndaki başlayan restorasyon çalışmaları hız kazandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yıllara meydan okuyan, bir kısmı hasar görse de hala ihtişamını koruyan konak için restorasyon çalışmaları öncesinde çevre güvenliği ve çalışma alanı oluşturmak için çevre temizlik çalışmaları devam ederken binanın restorasyon öncesi bozulan alanlarının sökülmesi ve askıya alma iskelesi kurulumu başladı.

Milas Belediyesi KUDEB birimi denetiminde yapılan çalışmalar müteahhit firma tarafından sürdürülüyor. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını sık sık denetleyerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alıyor. Ziyaretlerinde alan incelemesi de yapan Başkan Topuz, konağın tüm kat ve odalarını gezerek yapılan çalışmaların ilerleyişini adım adım takip ediyor.

Restorasyon faaliyetlerinin hızla sürdüğünü belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Restorasyon faaliyetlerine başladığımız Hadi Eskişar Konağı'na sık sık ziyaret gerçekleştirerek ekiplerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Milas'ın en görkemli binalarından biri olan Hadi Eskişar Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmaları oldukça hız kazandı. Milas'ımızın tarihine sahip çıkarak yıllara meydan okuyan ve ihtişamını koruyan konakta faaliyetlerimizi tamamlayıp ilçemize kazandıracağız' dedi.

Çevre temizliği ile başlayan çalışmalar, binanın restorasyon öncesi bozulan alanlarının sökülmesi ve askıya alma iskelesi kurulması faaliyetleriyle devam ediyor. Sökülmesi planlanan yerlerin tamamlanmasının ardından ise restorasyon işlerinin yapımına devam edilecek.