Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçemizdeki balık ağı firmalarında görev yapan emekçi kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

MUĞLA (İGFA) - Beraberindeki CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz ve yönetim kurulu üyeleri ile kadınları ziyaret eden Başkan Topuz, tüm emekçi kadınlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek çiçek ve hediyeler takdim etti.

Kadınların çalışma hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Başkan Topuz, personellerle tek tek sohbet ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

8 Mart tarihi hakkında da bilgilendirmeler yapan Başkan Topuz, çekilen toplu fotoğrafların ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

'8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM':

Ziyarette konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Kadınlarımız; sevginin, merhametin, emeğin ve fedakârlığın en güzel temsilcileridir.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun en güçlü dayanağı olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi şekillendirmektedir.

Hayatımızın her anında emekleri, fedakarlıkları ve sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.