Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dilencilere itibar etmemesini ve yardımlarını ilgili kurumlar aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını istedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; cami önleri, meydanlar, ana arterler ve AVM çevrelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde duygu sömürüsü yaparak para talep eden kişiler hakkında yasal işlem uygulandı. Ekipler, özellikle Ramazan ayında artış gösteren bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEÇİT YOK

Büyükşehir Zabıtası, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların iyi niyetinin suistimal edilmemesi adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların 153 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek para talep eden kişilere kesinlikle para verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda profesyonel ekiplerce tespit edildiği, ayni ve nakdi yardımların kayıtlı sistem üzerinden düzenli olarak ulaştırıldığı belirtildi. Vatandaşların sokakta para vermek yerine resmi yardım kanallarını tercih etmeleri istendi.