KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, muhtarları Dernekler Yerleşkesinde düzenlediği iftar programında ağırladı. Program öncesi semazen gösterisi yapıldı.

Programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Ruhan Menteş ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ile çok sayıda muhtar katıldı.

'HERKESE SAĞLIK VE AFİYET DİLİYORUM'

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya programda yaptığı konuşmada, 'Ramazan ayı bereketin ayıdır. Yaradan bu hoşluğa bizleri inşallah ileriki yıllarda da kavuştursun. Ben, yemeğin lezzetinin yağından tuzundan gelmediğini, çayın lezzetinin şekerinden, deminden gelmediğini, kiminle yiyorsun yemeği, kiminle içiyorsun çayı oradan geldiğini bilenlerdenim. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Hayırlı Ramazanlar' ifadelerini kullandı.

'MUHTARLARIMIZ ÇOK KIYMETLİ'

İftar programında konuşan Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; 'Evlerinize huzur, sofralarınıza bereket olsun. Yüreğinizde ne varsa bu Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine inşallah Rabbim onları nasip etsin. Ama muhtarlarımızın hizmeti, hizmette köprü olması çok kıymetli. Bu anlamda da hepinize verdiğiniz hizmetlerden dolayı kent adına, ülkemiz adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Daha nice hizmetleri hep birlikte yapabilmek nasip olsun. Tekrar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar.'

'GÜÇLÜ MAHALLE GÜÇLÜ ŞEHİR DEMEKTİR'

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erdem Arcan ise konuşmasında, 'Muhtarlarımız mahallelerimizin nabzını tutan, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından bilen, devlet ve millet arasında köprüde en önemli temsilcilerdir. Vatandaşın sesini duyuran, sorunları yerinde tespit eden ve çözümün bir parçası olan muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en güçlü paydaşlarıdır. Belediye ile muhtarlarımız arasındaki güçlü iş birliği, mahallelerimizin gelişmesi, hizmetlerin doğru ve hızlı ulaşması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Biliyoruz ki güçlü mahalle güçlü şehir demektir. Bu mübarek akşamda yaptığımız dualar adaletten yana, mazlumlardan yana, zulmün karşısında barışın ve kardeşliğin yanında olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız daim olsun' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HÜRRİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Ruhan Menteş programda yaptığı konuşmada, 'İftar programı düzenlediği için, aynı zamanda sofrasını bize açtığı için İzmit Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olmasını diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutluyor, şimdiden iyi bayramlar diliyorum' dedi.

'BİZİM SİYASETİMİZ HİZMETTİR'

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; 'Bu sofralar sadece iftar sofraları değildir, gönül sofralarıdır. Aynı ekmeği bölüşmeyi, aynı duaya amin demenin bereketidir Ramazan. Muhtarlık bir imza makamı değildir, bir gönül makamıdır. Bizler devlet ile millet arasında köprü olan, kapısına kilit vurulmayan temsilcileriz. Bizim siyasetimiz hizmettir. Bizim gücümüz birliktir. Bizim yolumuz millettir. Bu vesileyle tüm muhtar arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum.'