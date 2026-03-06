Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarıyla iftar programında bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tek çatı altında bir 'aile' olduğunu ifade eden, samimiyet, kardeşlik ve memlekete hizmet vurgusu yapan Başkan Yusuf Alemdar, 1 milyon 100 bin kişinin sorumluluğuyla durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Alemdar, 'Bizler Sakarya'mızda 1 milyon 100 bin kişinin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu şehri kalkındırmak, bu şehri geliştirmek, bu şehrin yarınlarını daha güvenli hale getirmek hepimizin boynunun borcu ve görevidir. Her zaman belirttiğimiz gibi 'Bu Şehir Hepimizin' bilinciyle hareket ediyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de görevlerimizi samimiyetle, gayretle ve hakkaniyetle yapacağız' dedi.

'NİCE RAMAZANLARDA BİRLİKTE OLALIM:'

İftar buluşmasının kurum içi aidiyeti daha da güçlendireceğini belirten Başkan Alemdar, 'Bu akşamın manevi huzurunu çalışma arkadaşlarımızla geçirerek aynı masada, aynı tabaktan yemek yemeyi, huzuru, birliği, kardeşliği yarınlara taşımak için iftar programını düzenledik. Ramazan'ın feyzinin, bereketinin hepimizin üzerine olmasını diliyorum. Ailelerinizle, sevenlerinizle huzur içerisinde bayramlara kavuşmayı, nice ramazanlarda birlikte olmayı diliyorum' dedi.

Alemdar, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara karanfil takdim etti.