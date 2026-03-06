Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda dilenci yakalayarak haklarında yasal işlemde bulundu, topladıkları paralara el koydu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı nedeniyle kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan çalışmada, çok sayıda dilenci yakalandı.

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahısların dilencilikten elde ettiği paralara el koyuldu, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Özellikle cami önleri, kavşaklar ve yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan bu tür kişilere karşı duyarlı olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde durumu ALO 153'e bildirmeleri istendi.