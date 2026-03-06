Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ramazan Kültür Sanat Takvimi, 'Bir Destandır Çanakkale' adlı söyleşiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ramazan Kültür Sanat Takvimi kapsamında OSM'de düzenlenen programda Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Çanakkale Savaşı'nın tarihsel önemini ve bilinmeyen yönlerini anlattı.

Çok sayıda kültür sanat dostunun katıldığı söyleşide Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil, 'savaşların savaşı' olduğuna dikkat çekildi.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuşmacı olarak katıldı. Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanı Alpay Şirin'in yakından takip ettiği programa çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

SAVAŞLARIN SAVAŞI

Vehbi Vakkasoğlu, gerçekleştirdiği söyleşide Çanakkale Savaşı'na ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Vakkasoğlu, Çanakkale Destanı'nın 14 ay 14 gün sürdüğünü belirterek bunun yalnızca bir savaş değil 'savaşların savaşı' olduğunu belirtti.

HEM KARADA HEM DENİZDE

Dünyada hem karada hem denizde yürütülen ilk savaş olduğuna dikkat çeken Vakkasoğlu, bu süreçte makinalı tüfek gibi yeni icatların ilk kez kullanıldığını söyledi. Ayrıca uçak gemilerinin ilk kez sahneye çıkmasının savaş teknolojisinde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.