Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT), Bandırma'da 17 adet otobüsü kapsamlı bakım ve yenilemenin ardından yeniden hizmete aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT), Bandırma'da toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek ve yaşanan ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla uzun süredir atıl durumda bulunan 17 adet 9 metrelik otobüsü; kapsamlı bakım, yenileme ve işletmeye alma süreçlerinin ardından yeniden hizmete aldı.

1 Nisan 2024 öncesinde şehir içi toplu taşımada yaşanan araç arızaları, bakım eksiklikleri ve hatalı model tercihleri nedeniyle günlük yolcu taşıma kapasitesi 5 bin 284'ten 3 bin 274'e kadar düşen Bandırma'da BTT, yeniden düzenlediği özel işletmeci destek modeli kapsamında uzun süredir kullanılmayan araçları detaylı bakım süreçlerinden geçirerek filoya kazandırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bandırma'daki günlük yolcu taşıma kapasitesi kısa sürede 4 bin 294 seviyesine yükseltildi.

ÖĞRENCİLERE BÜYÜK DESTEK: 222 BİN 463 ÜCRETSİZ TAŞIMA

Toplu taşımada yapılan bu iyileştirmeler yalnızca kapasite artışıyla sınırlı kalmadı. Vize ve final haftalarında öğrencilerin ulaşımda mağduriyet yaşamaması için önemli bir sosyal destek de sağlandı.

Bu kapsamda Bandırma'da öğrenim gören öğrenciler için 222 bin 463 sayıda ücretsiz öğrenci taşıması gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınav dönemlerinde ulaşım stresinden uzak, güvenli ve zamanında okullarına ulaşmaları sağlanarak eğitime doğrudan destek verildi.

TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİN KALİTESİ YÜKSELTİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete alınan otobüsler, yolcu konforu ve güvenliği ön planda tutularak modernize edildi.

Klima sistemleri, yolcu bilgilendirme ekranları ve düşük emisyonlu motor teknolojileri gibi donanımları güncellenen araçların iç aydınlatmaları da geliştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile BTT iş birliğinde sürdürülebilir, ekonomik ve çevreci ulaşım politikalarını geliştiren bu çalışma sayesinde hem kamu kaynakları verimli kullanıldı hem de toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi yükseltildi.