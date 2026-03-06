Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde içme suyu teminini güçlendirmek, enerji verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı altyapı sistemleri oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir İnönü ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, suyun kaynaktan depolara sağlıklı şekilde iletilmesi amacıyla terfi istasyonu olarak kullanılacak 8.500 litrelik çift cidarlı su tankı yerleştirildi.

Sistem kapsamında su, tanktan biriktirme deposuna, ardından da ana su deposuna aktarılacak şekilde düzenlendi. Ayrıca 63 mm çapında polietilen borular kullanılarak 550 metre uzunluğunda yeni bir terfi hattı imal edildi.

Kurulan pompa sisteminin enerji ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye 3 adet güneş paneli kuruldu.

GÖZELER MAHALLESİ'NDE YENİ İLETİM HATTI

Mihalıççık ilçesine bağlı Gözeler Mahallesi'nde ise kaynak noktasından mahalleye su iletimini sağlamak amacıyla 8.500 litrelik toplama deposu monte edildi.

Depoya entegre edilen pompa sistemiyle su, önce toplama deposuna, ardından ana su deposuna aktarılacak şekilde planlandı. Çalışmalar kapsamında 50 mm çapında polietilen içme suyu borusu kullanılarak 610 metre uzunluğunda yeni bir iletim hattı imalatı gerçekleştirildi. Pompa sisteminin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye 10 adet güneş paneli kuruldu.

ESKİ tarafından yapılan açıklamada, kırsal mahallelerin içme suyu altyapısı yenilenirken geleceğin iklim koşullarının da dikkate alındığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 'Doğayla uyumlu şehir, sürdürülebilir enerji hamlesi' doğrultusunda hayata geçirilen GES destekli sistemlerle hem enerji maliyetlerinin azaltıldığı hem de çevre dostu ve sürdürülebilir bir altyapı modelinin oluşturulduğu ifade edildi.