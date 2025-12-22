Türkiye Belediyeler Birliği'nden Milas Belediyesi'ne hibe edilen paletli ekskavatör araç filosuna dahil oldu.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmak, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen araç teslim törenleri geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz gerçekleştirilen törene katılarak temsili olarak aracın anahtarını teslim almıştı.

TBB tarafından Milas Belediyesi'ne hibe edilen paletli ekskavatör bugün itibariyle Milas Belediyesi'nin araç filosunu dahil oldu. Araç Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerini gerçekleştirecek.

Filoya katılan aracı inceleyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ekiplerden araç hakkında bilgiler aldı. Aracın ilçemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Topuz, hatasız kazası bir çalışma dönemi temenni etti. Başkan Topuz konuşmasında ' Türkiye Belediyeler Birliği encümeninden alınan karar gereğince Milas Belediyemize hibe olarak verilen ekskavatör Milas Belediyemizin ihtiyacı olan bir araçtı. 132 mahalleye hizmet edecek bir çalışma alanımız var. Bu alan içerisinde bugüne kadar yapılan yatırımları biraz daha hızlandırabilmek için araçları çoğaltmamız gerekiyor. TBB'den hibe edilen aracımız Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hatasız kazasız bir çalışma yapalım. Emeği geçen başta TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e , encümen üyelerine ve yetkililere çok teşekkür ediyorum' dedi.