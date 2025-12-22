Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde drift yapan ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye yönelik işlem yapıldığını duyurdu. Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 16 BXX XXX plakalı otomobilin sürücüsü F.S. (19)'nin drift yaptığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün aynı zamanda sürücü belgesiz araç kullandığı belirlendi.

Sürücü F.S. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi (drift yapmak) ile 36/3-a maddesi (sürücü belgesiz araç kullanmak) kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2003031748964204544

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.