24 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik 5 gün süren operasyonlarda gözaltına alınan 204 şüpheliden 68'i tutuklandı. Diğer şüphelinin işlemleri sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden suç şebekelerine göz açtırmadıklarını kaydetti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68'inin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonlarda, yasa dışı bahis oynatan ve bu sitelere para transferi sağlayan, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulunduran, sosyal medya ve oltalama yöntemleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin hedef alındığı belirtildi. Ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı ve sorgulama işlemleri yaptıkları da tespit edildi.

Adıyaman'dan İstanbul'a, Antalya'dan Trabzon'a 24 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlara, 'Şüphelendiğiniz bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Gereğini yaparız.' uyarılarını yineledi.