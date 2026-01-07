Muğla'da Milas Belediyesi, ilçenin dört bir yanında başlattığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ana arterler, bulvarlar ve atıl alanlar yeşil alanlara dönüştürülürken, vatandaşlar estetik ve güvenli yollarla buluşuyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda şehrin dört bir yanında hummalı çalışmalara devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde çiçek dikimi, 23 Nisan Bulvarı'nda çim ekimi yapan ekipler, Otogar önünde bordür çalışması ve Akkent Sitesi'nde parke ve asfalt işleriyle güvenli yolları vatandaşların kullanımına sunuyor.

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmaların amacını 'Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, estetik bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Diktiğimiz her çiçek, yeşillendirdiğimiz her alan şehrimizin nefes alması demektir. Daha yeşil bir Milas için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz' sözleriyle anlattı.

Milas'ta başlatılan bu yeşil dönüşüm çalışmaları, hem kentin görselliğini artırıyor hem de ekolojik dengeye katkı sağlıyor.