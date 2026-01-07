Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında düzenlenen İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın beşincisi Seka Deniz Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Tahir Büyükakın, kadınların başarı ve mutluluk hikayelerine ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olan Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olurken, ortaya çıkan başarı hikayeleri de kente ilham veriyor. Program kapsamında düzenlenen İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın beşincisine Başkan Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve çok sayıda kadın katıldı.

Başkan Büyükakın, etkinlikteki coşkudan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sizin mutluluğunuz, bizim de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor' dedi. Büyükakın, eski Interteks Fuar Alanı'na yeni Anne Şehir Merkezi ve Lokomotif Çocuk Köyü inşa edeceklerini açıklayarak, kadınların sosyal yaşam alanlarını güçlendirmeyi ve çocuklara daha iyi fırsatlar sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Program kapsamında, Anne Şehir Merkezi ve KO-MEK kursiyerlerinin başarı ve sağlık hikayeleri paylaşıldı. Üyeler, program sayesinde kilo verdiklerini, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandıklarını ve yeteneklerini mesleğe dönüştürdüklerini anlattı. Veriler de etkileyiciydi: Katılımcılar bugüne kadar toplam 28 ton kilo vermiş, 420 bin küp şeker ve 54 bin paket margarini tüketimden kaldırmış, attıkları adımlarla dünyanın etrafını 30 kez dolaşmış oldu.

Başkan Büyükakın, programın bilimsel temellere dayandığını vurgulayarak, 'İnsan mutlu olursa aile mutlu olur, aile mutlu olursa şehir mutlu olur. Bizim için çıta, Kocaeli'nin insanlarının mutlu olduğu noktadır' ifadelerini kullandı.